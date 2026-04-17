タンカー足止め、そして「塗料が作れないかも」「ナフサ由来のシンナーが調達できず、船体の塗装で使う塗料が供給できなくなってくる可能性はある」――東京都内で2026年4月13日に開かれた常石グループの業績報告会で常石造船の奥村幸生社長が中東情勢の影響についてこう話しました。 【化学製品が危機】これが「政府の対応」です！（画像で見る）米国とイスラエルが2月28日にイランへの大規模な軍事攻撃を始めて以来、エネルギ