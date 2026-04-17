長崎県の離島・対馬、壱岐両市の海岸で昨年１０〜１２月、麻薬ケタミン」の入った四つの袋（計約４キロ・グラム）が相次いで見つかっていたことが、捜査関係者への取材でわかった。袋には中国語などが記されていた。海外から漂着した可能性があり、県警が経緯を調べている。捜査関係者によると、昨年１０月中旬、対馬市の海岸で、中国語や「Ｃｈｉｎａｔｅａ」といった文字のほか、緑の茶葉のようなイラストが載った袋を住