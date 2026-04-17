モデルでタレントのpeco（30）が17日、Xを更新。京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希（あだちゆき）さん（11）の遺体を遺棄したとして、府警が16日、死体遺棄の疑いで、父親の会社員安達優季容疑者（37）を逮捕した事件に言及した。シングルマザーとして7歳の男児を育てるpecoは「行方不明だとニュースが出たときから、見るのもつらくて正直目をそむけてしまっていた事件」と切り出し、「でも今、あらためて見ると