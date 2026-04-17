リニア開業の壁となっている静岡工区をめぐり、静岡県が着工許可に前向きな姿勢を見せている。ジャーナリストの小林一哉さんは「水資源をめぐる課題がまだ残っているにもかかわらず、静岡県は表面的に解決したように見せかけてごまかしている」という――。■鈴木知事「1日も早い着工許可を」「静岡県とJR東海水めぐる10年の議論終結」（朝日）「リニア静岡着工県容認へ」（日経）「リニア静岡年内着工も」（中日）新聞各紙