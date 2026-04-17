ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来（上）、木原龍一組＝2月、イタリア・ミラノ（共同）フィギュアスケートのペアで日本勢初の五輪金メダルの快挙から約2カ月。三浦璃来木原龍一組（木下グループ）が全盛期に引退する決断を下した。33歳の木原は腰に古傷を抱え、24歳の三浦も左肩の脱臼が癖になっている。体は悲鳴を上げており、2人は交流サイト