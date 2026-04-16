一面に広がる青のじゅうたん。福岡市の「海の中道海浜公園」で見ごろを迎えたネモフィラです。その数、約100万本。その広大な畑で見つけました。1輪だけぽつんと咲く、薄紫色の花。きれいですが実は、麻薬の成分を含むケシの一種、アツミゲシ。許可なく栽培することなどが禁止されています。この公園では2025年もアツミゲシが見つかっていました。なぜ違法な植物が咲いているのでしょうか。当時の公園の担当者は「おそらく種子、も