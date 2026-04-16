俳優の松重豊（63）が16日、都内で行われたテレ東ドラマ24『孤独のグルメ Season11』（毎週金曜 深0：12）、『孤独のグルメ』シリーズの記者会見に登壇。持続可能な作品としてつなげるために模索していることを語った。【動画】『孤独のグルメ』“後継者”についての思いを明かす松重豊今作は、原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重）が営業先で