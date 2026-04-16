ハピラインふくいは１５日、ハピラインふくい線の敦賀発福井行きの下り普通列車（２両）が、３月に開業した新駅「しきぶ駅」（福井県越前市畷（なわて）町）で、停止せずに約６０メートル行き過ぎて停車したと発表した。運転士は「開業前の感覚でいて、ブレーキをかけるのが遅れた」と説明しているという。乗客３０人にけがはなかった。同日午後１時５０分頃、列車はしきぶ駅を通過し、後退できなかったため、次の武生駅まで運
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