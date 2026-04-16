巨人４―３阪神（セ・リーグ＝１６日）――巨人が２連勝。一回にダルベックの３ランで先制し、試合の流れをつかんだ。田中将は甲子園で２０１１年以来の白星。阪神は打線がつながらず、今季初の連敗。◇ヤクルト２―０ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝１６日）――ヤクルトが零封リレーで４連勝。二回に丸山和の適時打で先制し、三回に敵失で加点した。先発の松本健は６回無失点。ＤｅＮＡは開幕からヤクルトに５連敗。