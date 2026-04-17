テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」が１７日放送され、京都・南丹市立園部小の安達結希さん（１１）が遺棄された事件を取り上げた。結希さんの遺体を遺棄したとして父親の安達優季容疑者（３７）が１６日、京都府警に逮捕された。番組では、容疑者の犯行は場当たり的な可能性があると紹介した。容疑者は遺体を複数か所移動したとされることについて、スタジオ出演した元警視庁の小比類巻文隆氏は「例えばの話だが、自