リーズの日本代表MF田中碧（27）が13日、約4カ月ぶりのリーグ戦先発となったマンチェスターU戦で2―1の歴史的白星に貢献した。決定機を生んだほか、攻守に躍動。1981年以来、45年ぶりとなる敵地「オールドトラフォード」でのリーグ戦勝利をもたらした。W杯2大会連続出場へ向け、チームでも主力返り咲きへ存在感を増してきた。「夢の劇場」と呼ばれるオールドトラフォードで、田中が最高の輝きを見せた。5日のFA杯準々決勝ウェ