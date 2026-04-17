女子バスケ日本代表PGの田中こころ（20=ENEОS）が、日本時間14日に開催された米プロリーグWNBAのドラフトで「ゴールデンステート・バルキリーズ」から3巡目指名（全体38番目）を受けた。【もっと読む】男子バスケ日本代表に激震、ホーバス監督“解任”の真相日本人選手が同ドラフトで指名されるのは、1997年の萩原美樹子（サクラメント・モナークス=現日本協会強化副委員長）以来、2人目。入団が決まれば萩原らに次いで、5人