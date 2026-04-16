タレントの板東英二（86）の消息が“判明”し、世間を賑わせている。板東をめぐっては、2023年に「FLASH」が「行方不明状態」と報道。本人の居場所が分からないほか、親族たちとも連絡が取れていないとする内容の記事に驚きが広がった。だが、4月12日、高須クリニックの高須克弥院長（81）のインスタグラムに投稿されたのは、高須氏と板東の2ショットだった。【もっと読む】「ガキ使」の没個性化が進む？ 松本人志の“週替わりCM