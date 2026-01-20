インフルエンサー・ゆりにゃがプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu」が18日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。メンバーの白愛ゆあに「重大な契約違反がありました」として、グループからの脱退を発表した。 【写真】脱退が発表された白愛ゆあ 公式アカウントでは文書を公開。「この度所属メンバーの『白愛ゆあ』におきまして、重大な契約違反がありました為、