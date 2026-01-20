インフルエンサー・ゆりにゃがプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu」が18日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。メンバーの白愛ゆあに「重大な契約違反がありました」として、グループからの脱退を発表した。



【写真】脱退が発表された白愛ゆあ

公式アカウントでは文書を公開。「この度所属メンバーの『白愛ゆあ』におきまして、重大な契約違反がありました為、本日2026年1月18日付でグループを脱退とさせていただきます」と発表した。あわせて「明日からの活動に関しましては、4人体制で活動して参ります」と知らせた。プロデューサーをつとめるゆりにゃは、白愛の脱退について「突然のご報告となり、 ファンの皆様に深くお詫び申し上げます。今回このような形になってしまったことがとても悲しいです」と言及した。



同日に白愛自身のXでも、脱退について「この度は突然のご報告となってしまい、申し訳ありません」と謝罪した。また「重大な契約違反」の詳細について「過去の自分の行動で未熟な部分があり、今回Pretty Chuuから離れる形となりました」と過去の行動であることにも言及した。今後については「今後はこの結果を真摯に受け止め、しばらく自分自身と向き合う時間を大切にしていきたいと思います」と記した。



Pretty Chuuは2025年6月にデビューしたアイドルグループ。2026年1月4日にはグループ初のワンマンライブを成功させ、白愛も出演していた。同年8月には元メンバーの「天宮しゅな」が、運営スタッフ（当時）から受けた性被害の影響で脱退している。



（よろず～ニュース編集部）