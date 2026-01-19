歯を磨いた直後にコーヒーを飲んでいる、歯磨き後のうがいは念入りに--このどちらかに心当たりがある人は要注意です。歯磨きは一日の中で、お口の中がもっとも清潔になる瞬間。しかし実は磨いた“直後”の行動次第で、せっかくのケアがほとんど無駄になってしまうことがあります。今回は歯科医の立場から、患者さんにも必ずお伝えしている、“歯磨き直後に絶対やってはいけない”5つの行為と、その理由をお伝えします。◆?強いうが