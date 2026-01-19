¡Ö¤½¤Î½¬´·¤ÏµÕ¸ú²Ì¡×»õ²Ê°å¤¬·Ù¹ð¤¹¤ë¡È»õËá¤Ä¾¸å¤ËÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É5¤Ä¤ÎNG¹Ô°Ù
»õ¤òËá¤¤¤¿Ä¾¸å¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢»õËá¤¸å¤Î¤¦¤¬¤¤¤ÏÇ°Æþ¤ê¤Ë--¤³¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£»õËá¤¤Ï°ìÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª¸ý¤ÎÃæ¤¬¤â¤Ã¤È¤âÀ¶·é¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¡£¤·¤«¤·¼Â¤ÏËá¤¤¤¿¡ÈÄ¾¸å¡É¤Î¹ÔÆ°¼¡Âè¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥±¥¢¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï»õ²Ê°å¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤âÉ¬¤º¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡È»õËá¤Ä¾¸å¤ËÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É5¤Ä¤Î¹Ô°Ù¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¶¯¤¤¤¦¤¬¤¤¤ò²¿ÅÙ¤â¤¹¤ë
»õËá¤¸å¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤¯¤Æ²¿²ó¤â¶¯¤¤¤¦¤¬¤¤¤ò¤¹¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬Âç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤Ç¤¹¡£ËèÆü»õËá¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼Â¤Ï¤à¤·»õÍ½ËÉ¸ú²Ì¤ò¼«Ê¬¤Ç¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»õËá¤Ê´¤Ï¹âÇ»ÅÙ¥Õ¥ÃÁÇ(1450ppm)ÇÛ¹ç¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤à¤·»õÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£»õËá¤Ê´¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Õ¥ÃÁÇ¤Ê¤É¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¤Ï¡¢»õËá¤¤Î¸å¡¢»õ¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ç¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áËá¤¤¤¿Ä¾¸å¤ËÀª¤¤¤è¤¯²¿ÅÙ¤â¤¹¤¹¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥±¥¢¤Î¡È¼çÌò¡É¤Ç¤¢¤ëÍ¸úÀ®Ê¬¤¬¤¹¤Ù¤ÆÎ®¤ìÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¸ú²Ì¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ä¾©¤Ï¡Ö¾¯ÎÌ¤Î¿å¤Ç5ÉÃ¡¢1²ó¤À¤±¡×¡£Â¿¤¯¤Æ¤â2²ó¤Þ¤Ç¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿å¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥¥ã¥Ã¥×2ÇÕÊ¬(10¡Á15ml)¤¯¤é¤¤¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¢¡¢»õËá¤Ä¾¸å¤Ë°û¿©¤¹¤ë
»õËá¤¸å¤Î»õ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ï¡¢±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»õ¤ÎÉ½ÌÌ¤òÊ¤¤Ã¤ÆÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎËì(¥Ú¥ê¥¯¥ë)¤â°ì»þÅª¤ËÇí¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»À¤äÃå¿§¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµËÉÈ÷¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°û¿©¤¹¤ë¤È¡¢»õ¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤¿»õ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¡¢²ÌÊª¤Î»À¡¢ÅüÊ¬¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¡¢Ãå¿§¤ä¤à¤·»õ¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»õËá¤Ê´¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¤â°û¿©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»õËá¤¤Ç±ø¤ì¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÁÛ¤Ï»õËá¤¸å2»þ´Ö¤Ï°û¿©¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜ°Â¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï30Ê¬¡¢°û¿©¤·¤Ê¤¤¡×¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â²¿¤«°û¤à¤Ê¤é¿å¤À¤±¤¬¹¥¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»õËá¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤à¤·»õ¤äÃå¿§¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖËá¤¤¤¿Ä¾¸å¤Ë°û¿©¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÇ°Æþ¤ê¤Ë¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡£¤¹¤°¤Ë¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë
»õËá¤¤Î¸å¤Ë¡¢¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤ò»È¤¦½¬´·¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»¦¶Ý¤ä¸ý½Í½ËÉ¤¬ÌÜÅª¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÀö¸ý±Õ(¥¢¥ë¥³¡¼¥ë·Ï¤Ê¤É)¤Ï¡¢»õËá¤Ä¾¸å¤ÏÈò¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤ª¸ý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¹¤¹¤°¤³¤È¤Ç¡¢»õËá¤Ê´¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Õ¥ÃÁÇ¤Ê¤É¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¤¬Î®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¡¢°û¿©¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤ò¶õ¤±¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢Îã³°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤à¤·»õÍ½ËÉ¤¬ÌÜÅª¤Î¥Õ¥ÃÁÇÀö¸ý±Õ(¥Õ¥ÃÁÇ¤¦¤¬¤¤Ìô)¤ä¡¢»õ²Ê°å¤¬½èÊý¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢»õËá¤Ä¾¸å¤Î»ÈÍÑ¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Î»ÈÍÑ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢»õ²Ê°å±¡¤ÇÁêÃÌ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤È±ÕÂÎ»õËá¤(¥Ç¥ó¥¿¥ë¥ê¥ó¥¹)¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±ÕÂÎ»õËá¤¤Ï¡¢¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Æ¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Î½çÈÖ¤Ç¤¹¡£
¢¡¤¤¹¤°¤Ë¥¬¥à¤ò³ú¤à
¥¥·¥ê¥È¡¼¥ë¥¬¥à¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»õËá¤¤ÎÄ¾¸å¤Ë³ú¤à¤Î¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤»¤ó¡£»ÔÈÎ¤Î¥¬¥à¤Ï¡¢¥¥·¥ê¥È¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÂåÍÑ´ÅÌ£ÎÁ¤äÅüÊ¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¥¥·¥ê¥È¡¼¥ë100¡ó¥¬¥à¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»õËá¤¤ÎÄ¾¸å¤Ï³ú¤Þ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¥·¥ê¥È¡¼¥ë¤Ï¡¢¶Ý¤ÎÆ¯¤¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ÃÁÇ¤Î¤è¤¦¤Ë»õ¤ò½¤Éü¤·¤Æ¶¯¤¯¤¹¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸ú²Ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¬¥à¤ò³ú¤à¤³¤È¤ÇÂÃ±Õ¤¬Â¿¤¯½Ð¤ë¤È¡¢»õËá¤Ê´¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¤òÀö¤¤Î®¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥·¥ê¥È¡¼¥ë¥¬¥à¤Ï°û¿©¸å¤ä¤ª¸ý¤Î³é¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢´Å¤¤Êª¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÎÂåÂØ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
