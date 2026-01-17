俳優の伊藤英明（50歳）が、1月17日に放送されたバラエティ番組「ごぶごぶ」（毎日放送）に出演。ダウンタウン・松本人志（62歳）との初対面について語った。伊藤は今回、同番組にゲスト出演。伊藤の芸能界での歩みを聞いていく中で、若い頃は東京・中野新橋に住んでいたという話になる。当時「よく松本さんとか、今田（耕司）さんとか、板尾（創路）さんとかちょくとくお見掛けして」たそうで、「中野新橋の駅近くで、松ちゃんと