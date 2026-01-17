伊藤英明、松本人志との初対面は19歳の頃「中野新橋の駅近くでバッタリ」
俳優の伊藤英明（50歳）が、1月17日に放送されたバラエティ番組「ごぶごぶ」（毎日放送）に出演。ダウンタウン・松本人志（62歳）との初対面について語った。
伊藤は今回、同番組にゲスト出演。伊藤の芸能界での歩みを聞いていく中で、若い頃は東京・中野新橋に住んでいたという話になる。当時「よく松本さんとか、今田（耕司）さんとか、板尾（創路）さんとかちょくとくお見掛けして」たそうで、「中野新橋の駅近くで、松ちゃんとバッタリ会ったんですよ…」と、突然訪れた初対面の機会を振り返る。
そして「当時、（松本は）下駄か雪駄を履かれてて。全身黒のジャージで。そのときに松本さんに声掛けさせてもらったんですよ。そのときに『ありがとう！』って言ってくれて。それすっげぇ覚えてる」と語った。
ちなみに、そのとき伊藤は、まだ芸能活動としての露出をしていない19歳の頃で、「（松本に）声掛けたら殴られるかな、と思った。当時のダウンタウンって怖かった。でもすごい松ちゃんが笑顔で『ありがとう！』って握手してくれて」と懐かしんだ。
伊藤は今回、同番組にゲスト出演。伊藤の芸能界での歩みを聞いていく中で、若い頃は東京・中野新橋に住んでいたという話になる。当時「よく松本さんとか、今田（耕司）さんとか、板尾（創路）さんとかちょくとくお見掛けして」たそうで、「中野新橋の駅近くで、松ちゃんとバッタリ会ったんですよ…」と、突然訪れた初対面の機会を振り返る。
ちなみに、そのとき伊藤は、まだ芸能活動としての露出をしていない19歳の頃で、「（松本に）声掛けたら殴られるかな、と思った。当時のダウンタウンって怖かった。でもすごい松ちゃんが笑顔で『ありがとう！』って握手してくれて」と懐かしんだ。