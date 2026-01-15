¥µ¥Ã¥«¡¼J3¤Î¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï15Æü¡¢Á°¶¶°é±Ñ¹â¹»¤Î»³ÅÄ¹Ì²ð´ÆÆÄ¤¬2026Ç¯2·î1ÆüÉÕ¤ÇÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÅç¸¶¾¦¶È¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í¥¾¡¡£Ë¡À¯Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¸å¤â2ÅÙÁíÍýÂç¿ÃÇÕÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤Î1983Ç¯¤«¤éÁ°¶¶°é±Ñ¤Î¼Ò²ñ²Ê¶µ°÷¤È¥µ¥Ã¥«¡¼Éô´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢2017Ç¯¤«¤é¤ÏÆ±¹»¤Î¹»Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤¿Á°¶¶°é±Ñ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤2²ó(2009Ç¯¡¢2022Ç¯)¡¢Áª¼ê