午後8時22分ごろ、東北地方とうほくちほうで震度5弱を観測する強い地震がありました。震源地は宮城県沖みやぎけんおき、震源の深さは約50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、6.3と推定されます。JR東日本によると、東北新幹線は地震の影響で東京〜新青森駅間の上下線で運転を見合わせている。再開の見込みは立っていない。