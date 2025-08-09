４月末の正式社長就任から３か月余り。細貝萌社長が率いるザスパ群馬は、経営面でいくつかの変化があった。そのうち最も大きかったのが、５月29日のベイシアグループ参画だ。同クラブは第三者割当増資を実施。ベイシアとカインズが議決権保有割合の25.2％をそれぞれ取得し、ベイシアグループとして合計50.4％の議決権を保有するに至った。これにより、ザスパはベイシアグループの傘下に入り、経営基盤がより強固になったのだ。