後半戦のキーマン長倉幹樹「1つでも上を目指して」今夏の移籍市場で浦和レッズから期限付き移籍でFC東京に加入したFW長倉幹樹。加入してから即チームにフィットし、6月の「J1月間ベストゴール」を受賞するなど活躍を見せる。降格圏脱出から、上位進出のキーマンとなる青赤の新エースに終盤戦へかける思いを聞いた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部 上原拓真／全2回の第1回目）◇◇◇2022年、順天堂大