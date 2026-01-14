医師免許がないのに医師としてがん患者らを診察したとして、医師法違反などで逮捕・起訴された大阪市大正区、無職の男（６６）について、大阪府警は１４日、虚偽の肩書で勤務したクリニックから給与など約４４０万円をだまし取ったとして詐欺容疑で追送検した。捜査関係者への取材でわかった。容疑を認めているという。捜査関係者によると、男は２０２４年９月〜２５年４月、同市北区のがん治療・予防専門クリニックに医師であ