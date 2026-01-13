「これで今までの苦労は水の泡だよ。高市さんが、自民党が選挙で大勝できるなんて考えているとしたら、とんだ浅知恵としかいいいようがない」そう自民党の重鎮が吐き捨てる。＜首相、衆院解散検討2月上中旬投開票＞1月10日付の読売新聞朝刊一面のトップ記事が出る前夜から、ネット版の速報を目にした永田町や霞が関では文字通り蜂の巣をつついたような大騒ぎとなっている。今後の政局の行方にノンフィクション作家の森功氏が迫る