前編記事『《業績が悪いと「土曜会議」》ニデック「永守流経営」の末路…新ＣＥＯはいきなり「爆弾発言」【不正経理疑惑で創業者が辞任】』より続く。「自分の家を売って穴埋めする」今回の問題を受けて、筆者はニデックの関係者数人から事情を聞くことができた。そこからは、異常とも言えるニデックの組織風土が浮かび上がってきた。問題は、冒頭のようなグレーな会計をする組織風土だけでないようだ。生産設備を納入する取引先