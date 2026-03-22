便秘のタイプ診断から適切な市販薬の提案・購入までをワンストップで提供するオンラインサービス「Bebo(ビーボ)」を運営するエムボックスは、「お腹の不調」に関する調査の結果を2026年3月18日に発表した。調査は2026年2月18日、全国の20歳から49歳の女性300名を対象にインターネットリサーチで実施。「お腹の不調」に関する調査○女性の約54%が日常的にお腹の不調を自覚日常的にお腹の不調を感じるか「普段の生活でお腹の不調を感