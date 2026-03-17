朝の静かな始まりと最初の散歩 2匹の元野犬たちの穏やかな一日が反響を呼ぶわんちゃんホンポ

朝の静かな始まりと最初の散歩 2匹の元野犬たちの穏やかな一日が反響を呼ぶ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 元野犬の2匹が穏やかな一日を過ごす様子が、Instagramに投稿された
  • 朝5時50分、まだ薄暗い寝室で一日が始まり、先に姿を見せたのは2匹
  • 散歩の時間も仕事の合間も自然に寄り添う様子が反響を呼んでいる
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