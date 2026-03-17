【ファミリーマート】に寄り道する時は、食感が魅力の「新作パン」もチェックしてみて。ミルクホイップやチョコレートクリームがサンドされた、クリーム好きにはたまらないパンが登場中です。なめらかな食感に、一度食べたらハマってしまうかも。おやつや朝食に選んで、プチ贅沢なひとときを過ごしてみては？ お腹を満たすボリューム感！「生コッペパン（たっぷりミルクホイップ）」