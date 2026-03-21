人生を大きく変える方法は、意外なほどシンプルだ。しかも、今日から今すぐ始められる。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』から、内容の一部を特別公開する。規則正しく筋トレをしているのに……63歳のキムはとても活動的な女性だった。数年間、糖質制限ダイエットを続け、ウェイ