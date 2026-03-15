この記事のポイントあじかんが2026年3月13日、Makuakeで「あじかんごぼう RESET SOUP」全5種を先行販売します1食220gあたり食物繊維12.5gを配合し、成人の1日目標量の約半分をとれます価格は5袋1,980円、10袋3,920円、15袋5,650円の3セット展開です賞味期限は製造日より冷凍で1年間、電子レンジ600Wで約4分〜4分30秒で調理できますあじかんが2026年3月13日、国産ごぼうを使った食べるスープ「あじかんごぼう RESET SOUP」をMakuake