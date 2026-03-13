良品計画が手掛ける滞在型宿泊施設“MUJI BASE KYOTO kiyomizu”が、5月20日（水）から、京都・京都市にオープンする。【写真】ダブルルームやファミリールームも展開！ゆったりとくつろげる客室詳細■お茶のおもてなしサービスも今回、世界遺産の清水寺へと続く石畳のほど近くにオープンするMUJI BASE KYOTO kiyomizuは、清水の地に40年あまり根差したアメニティーホテル京都をリノベーションし、町の景色の一部となってい