海外人材の紹介を手掛けるZenkenが2025年9月に実施した日本の中小企業経営者アンケートによると、物価上昇を受けて「IT人材の賃上げを考えている」との回答が6割超に達した。2024年9月の前回調査（3割超）から倍増しており、経営者の意識変化が鮮明となった。2025年の全国消費者物価指数（CPI、生鮮食品を除く総合）は前年同月比3％前後で推移し、政府・日銀が目標とする2％を上回り続けている。実質賃金のマイナスが続くなか、賃