高市首相は１３日、自身の地元・奈良県で、韓国の李在明（イジェミョン）大統領と会談する。日韓首脳の相互往来「シャトル外交」が再開して以降、日本の地方に大統領を単独で迎えるのは初めて。両首脳は１３日午後、奈良市内のホテルで会談に臨む。中国・北朝鮮やトランプ米政権への対応などを議論する見通しで、国際社会での日韓連携の重要性を確認する。会談後には夕食会が予定され、１４日午前にはそろって社寺を訪れる。打