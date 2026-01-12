子どもが小さなうちは家事育児に専念し、子育てが落ち着いたら働こう。そんなふうに思っているママもいるかもしれません。しかし実際に子育てが落ち着く40代以降に仕事を始めようと思うと、いろいろと不安なことも多いようです。先日ママスタコミュニティには「46歳でパート転職は厳しい？」というタイトルで、こんな投稿がありました。『46歳以降に転職した人はいますか？希望のパート先の面接は通りましたか？今現在、パート