＜40代後半＞パートで転職って難しい？失敗続きのアラフィフが採用されるケースは？
子どもが小さなうちは家事育児に専念し、子育てが落ち着いたら働こう。そんなふうに思っているママもいるかもしれません。しかし実際に子育てが落ち着く40代以降に仕事を始めようと思うと、いろいろと不安なことも多いようです。先日ママスタコミュニティには「46歳でパート転職は厳しい？」というタイトルで、こんな投稿がありました。
『46歳以降に転職した人はいますか？ 希望のパート先の面接は通りましたか？ 今現在、パートはしている。子どもが小さいときは助かったけど、日数が少ないから時間を持て余していて、尚且つ収入が少ない。子どもが大きくなると出費が増えて、転職かダブルワークを考え中です』
40代の仕事探し。パートなら何歳でも転職できる？
『姉は50歳で転職したよ』
『パートは何歳でも大丈夫』
『48歳なんだけど、結構連続で不採用だからショックが大きい。職種も経験ある仕事にしか応募していないのに、書類審査だけで理由がわからないし。このままだと受かる気がしないわ……。前の転職が43歳だったから余裕だったけど、年齢も後半になるとキツイね』
実際に40代以降でパートの転職をしたことがあるママたちから、さまざまなコメントが寄せられた今回の投稿。「正社員で転職は難しいかもしれないけれど、パートであれば何歳でも大丈夫」という意見もあれば、「40代後半で連続不採用だった」という意見までありました。実際に書類審査で落ちたというママからは「やっぱり年齢で落とされるのかも？」という不安の声も。採用側としてもあまり大きい声では言えないでしょうが、体力が必要な業務があったり、若手や初心者を求めていたりすると、年齢が懸念になるのではないでしょうか。
選り好みせず、どんどん応募することが大事！
『数撃てば当たる気がするよ。自分も小さい個人会社の事務なら受かったし。総合病院の医療事務やクラークも受かるよ』
『最後に数個受かって迷った』
『職種次第でしょ。一律の回答なんてない。医療事務とか若い子も応募がくる職場なら落ちるし、山の中のダムとかの見学の受付なら、書類を出しただけで通る』
投稿者さんがどんな職種に転職を希望しているかはわかりませんでしたが、「どんな仕事でもやる！」というスタンスでいろいろな職場に応募すれば、どれかは受かるのではないでしょうか。ママたちからも「数撃てば当たるよ！」「職種次第で人気なところもあるけど、人気がないところなら受かる」として、選り好みをしないで応募してみるのが採用されるコツだという意見もありました。なかにはたくさん受けすぎたことでいくつも採用されてしまい、最終的にどのパート先を選ぼうか迷ったという贅沢な悩みを持ったママも。投稿者さんも自分が働けそうな職場にいくつも応募してみると、転職の道は開けてくるかもしれませんね。
子育てが落ち着いた人材を求める職場もある！条件を広げて
『残業OK、土日もOKと言ったらすぐに受かるよ』
『今のパート先は50歳で働き始めた！ しかも土日休み、盆正月休み。オープニングは選びやすいよ』
『50代前半で事務職パートに採用されたよ。週5で土日祝休み。扶養は外れている。職場の環境的に少しの専門知識と、子育てが落ち着いた人材がほしかったんだと思う』
『私が正社員→パートに転職したのは46歳だったけど、土日祝に出勤したいし、早番も遅番もできるし、お盆や年末年始の休みもいらないから1発で決まったよ』
働きやすい職場ほど、多くの人が求める条件が揃っていて人気が高いもの。そうした職場はそもそも空きが出ることも少ないため、応募しても年齢に限らず、受かりにくいのではないでしょうか。しかし、土日も祝日も働ける、お盆や年末年始も出勤できる、といった条件を出せたら、採用確率は上がるかもしれません。実際に土日祝日も出ることで、40歳を過ぎてから採用されたというママたちの体験談もありました。
また飲食店やスーパーなどであれば、オープニングスタッフは採用されやすいというアドバイスも。子どもが大きくなれば土日の出勤や多少の残業も対応しやすくなるでしょうから、子育てが落ち着いた40代後半の女性のほうが受かりやすい職場もあるかもしれませんね。このように自分の働ける条件を広げたり、いろいろな企業に応募したりすれば、46歳でも十分にパート転職は可能ではないでしょうか。投稿者さんもママたちからのアドバイスを参考に転職活動を頑張ってほしいですね。
文・AKI 編集・有村実歩