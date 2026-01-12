歌手の工藤静香さん（55）が、2025年1月7日に公式インスタグラムでダンスする動画を公開し、話題となっている。「2人して大笑いでした」TRFのCHIHARUさん（58）とともに、体を動かす動画をアップした工藤さん。「12月はディナーショーもあり、いろいろ故障もあり、めちゃくちゃ久しぶりに笑笑」と、新年から体を動かす機会を設けたようだ。工藤さんはこう説明している。「これは歌の振り付けではないですそんなのまだまだまだ