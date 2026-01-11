全国都道府県対抗女子駅伝全国都道府県対抗女子駅伝は11日、たけびしスタジアム京都発着の9区間42.195キロで行われた。4→5区の中継で、北海道の選手が中継地点におらずタスキ渡しに時間がかかるアクシデントがあった。北海道の4区・白鳥光姫がタスキを持ったまま、戸惑っていた。5区の益塚稀の姿が中継地点にない。26秒ものロスの後に益塚が現れ、何とかタスキは25位でつながった。北海道は1区で札幌創成高の吉田彩心が区間