9日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比130円高の5万2210円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1939.89円に対しては270.11円高。出来高は2932枚となっている。 TOPIX先物期近は3534.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.39ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物