明日10日は日本海側から雨や雪、風が強まり荒れた天気に。11日から12日にかけて日本海側の広い範囲で警報級の大雪や暴風雪となる恐れがあります。短時間で積雪が急増したり、見通しが効かない猛吹雪になる所もあるでしょう。また、太平洋側でも雪が降り、積雪する所もありそうです。外出の予定のある方は時間に余裕を持って無理のない行動をとってください。3連休に今季最強寒気日本海側で除雪が追い付かないほどの大雪の恐れ明