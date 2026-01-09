明日10日は日本海側から雨や雪、風が強まり荒れた天気に。11日から12日にかけて日本海側の広い範囲で警報級の大雪や暴風雪となる恐れがあります。短時間で積雪が急増したり、見通しが効かない猛吹雪になる所もあるでしょう。また、太平洋側でも雪が降り、積雪する所もありそうです。外出の予定のある方は時間に余裕を持って無理のない行動をとってください。

3連休に今季最強寒気 日本海側で除雪が追い付かないほどの大雪の恐れ

明日10日(土)からの3連休は大荒れの天気に警戒してください。

10日(土)は、低気圧が急速に発達しながら日本海を北東へ進み、寒冷前線が西日本から北日本を通過する見込みです。11日(日)から12日(月・祝)成人の日にかけては強い冬型の気圧配置となり、日本の上空にはこの冬一番強い寒気が南下するでしょう。



まず、明日10日(土)は寒冷前線の通過に伴って、雨や雪が降り、風も強まる見込みです。

12日(月・祝)にかけては北海道から九州の日本海側を中心に警報級の大雪や暴風雪となる恐れがあり、太平洋側でも警報級の高波となる可能性が出ています。



この冬は度々寒気の影響を受けていますが、日本海側ではこの3連休にこの冬一番のまとまった雪になる所もある見込みです。東北の日本海側や北陸を中心に短時間で積雪が急増するなど、除雪が追い付かないような雪の降り方になるでしょう。

予想降雪量 この冬一番の大雪 交通影響に注意

〇雪の予想

明日10日(土)午後6時から11日(日)午後6時までに予想される24時間降雪量(多い所)

北海道地方 30センチ

東北地方 100センチ

関東甲信地方 40センチ

北陸地方 50センチ

近畿地方 40センチ

中国地方 50センチ

四国地方 20センチ

九州北部地方 30センチ



その後、11日(日)午後6時から12日(月・祝)午後6時までに予想される24時間降雪量(多い所)

北海道地方 50センチ

東北地方 100センチ

関東甲信地方 50センチ

北陸地方 70センチ

近畿地方 50センチ

中国地方 30センチ

四国地方 10センチ

猛吹雪で太平洋側にも雪雲 積雪や路面凍結の恐れ

大雪に加えて、広い範囲で風も強まるため、沿岸部を中心に車の走行が危険なくらい視界が真っ白となり、ホワイトアウトの恐れがあります。

北海道から九州にかけての日本海側では、看板が落下するような危険な風が吹き荒れることが考えられます。

また、風が非常に強く吹くため、日本海側だけでなく、東北や関東北部、東海や近畿、四国など太平洋側にも雪雲が流れ込んで、普段あまり雪の降らない平地でも積雪となる恐れがあります。

交通機関に大きな影響が出る可能性もありますので、外出を予定されている方は、無理のない計画で、時間には余裕を持ってお出かけください。



〇風の予想

明日10日(土)に予想される最大風速(最大瞬間風速)

北陸地方 23メートル(35メートル)

中国地方 23メートル(35メートル)

九州北部地方 20メートル(30メートル)



11日(日)に予想される最大風速(最大瞬間風速)

北海道地方 20メートル(35メートル)

東北地方 23メートル(35メートル)

北陸地方 23メートル(35メートル)

中国地方 23メートル(35メートル)

九州北部地方 20メートル(30メートル)



その後も12日(月・祝)頃にかけて、非常に強い風が吹き、暴風雪となる所がある見込みです。

風が強まる分、体感的には一層厳しい寒さとなるでしょう。10日(土)午後は日本海側から空気が冷たくなり、11日(日)や12日(月・祝)をピークに寒さも一段と厳しくなりそうです。

3連休のお出かけは、雪対策と寒さ対策が欠かせません。日本海側を中心に広い範囲で波は大しけとなるため、海岸付近には近づかないようにしてください。