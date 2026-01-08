ロート製薬が続落している。７日の取引終了後、「ＴＨＡＮＮ」ブランドでスキンケア商品やスパ施設の運営などを手掛けるタイ企業のタン・オリザ社の株式取得に関する契約を締結すると発表した。アジア地域で高い認知度を持つ企業をグループに加え、事業拡大につなげる。もっとも発表に対して買い向かう姿勢は広がらず、株価は１２月に水準を切り上げる動きをみせていたとあって、利益確定目的の売りが続いているよう