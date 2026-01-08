６日のＡＢＣテレビ「相席食堂」は、新年の景気の良い旅をテーマに放送された。福島県いわき市を探訪する旅人として、テンションＭＡＸの森脇健児が登場した。２０２６年が「勝負の年」だとして、パワースポットの神社に「「やる気！元気！森脇！」と現れ、「逃げない、投げない、諦めない！」。神様に手を合わせ「やる気！元気！森脇です」と名乗り、「１９９０年代はかなりブレークしました。年収１億ありました」と明か