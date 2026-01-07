「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。アニメ化も話題の漫画「ダーウィン事変」原作者・うめざわしゅんが登場した1月6日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！【動画】「ダーウィン事変」原作者うめざわしゅん、アニメ化に「ドッキリじゃな