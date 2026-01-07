「ダーウィン事変」原作者うめざわしゅん、アニメ化に「ドッキリじゃないんだ」
「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。アニメ化も話題の漫画「ダーウィン事変」原作者・うめざわしゅんが登場した1月6日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！
【動画】「ダーウィン事変」原作者うめざわしゅん、アニメ化に「ドッキリじゃないんだ」
TVアニメ「ダーウィン事変」（毎週火曜深夜24時）からゲストが登場。マンガ大賞受賞の超話題作が、ついにアニメ化！
半分ヒトで半分チンパンジーの “ヒューマンジー”の少年チャーリーが、ヒトの問題に対峙するヒューマン＆ノンヒューマンドラマ。かなり初期から原作漫画を追っていたという伊集院は「スッゴい面白い！楽しみ」とアニメ化に期待。いつものように声優がゲストかと思いや…
原作者・うめざわしゅんが登場。初めてのパターンに、伊集院も佐久間も驚く。
うめざわ本人も、アニメ化にあたり取材協力をオファーされ「『なんでも出ます』と言ったら、ここだった」と、まさかのテレビ稼働に戸惑い気味!?
最初にアニメ化のオファーがあった時は、「アニメになるとは思っていなかった」と驚いたといううめざわ。作画チーム、声優陣、主題歌な具体的に話が進むにつれ「ドッキリじゃないんだ」と実感がわいたそう。
アニメ化への心配については、最初に監督から「なるべく原作通りにやりたい」と話があった際、漫画と映像では違うため「アニメに合わせて変えていただいていいですよ」と伝えていたそう。結果、原作のエッセンスをぎっしり詰め込み、映像としてのクオリティーも高いアニメとなり、「感激でした」とうめざわ。
伊集院「そもそも何でこういうものを描いてみたいと思ったの？」
うめざわ「もともと『えれほん』という中編集を出して、それは吐くほど売れてないんですけど…（笑）。その中の中編『もう人間』で、ある種、生命倫理にまつわるようなものをテーマにしていて、それをもっと広げられるかなと思って。
人生始まってくらいから『この世って何なのか？』よく分からないっていうのがあって。よく分からないけど、これやっちゃいけないとか、これはやっていいとか、いろいろ決まっているじゃないですか。それってどういうことなんだろう？っていうことばかり考えて描いて漫画にしていたんですよね。その延長線上に『ダーウィン事変』があるという」
佐久間「『ダーウィン事変』って、最初に読んだ時、原作者と作画は別なんじゃないかと思いませんでした？」
伊集院「思った！」
佐久間「内容とかクオリティーとか。あれ、お一人で描いているんですか？」
うめざわ「一人で描いています」
佐久間「スゴっ！」
うめざわ「『ダーウィン事変』始まる時に、アメリカに一回も行かないでアメリカ描いて。監修もいなかったのでアメリカのディティールとか大丈夫かな？ってドキドキしながら。アニメは監修をつけてくださっているので、アメリカのディティールは、よりアニメの方が合っていると思います」
伊集院「自分でも思わない方向に行っちゃったりっていうのが、たまにあるじゃん、そういう作品も。そういうコントロールは、描き始めた時から？」
うめざわ「始める前に、担当さんと“こんな話がやりたいです”っていうのをざっくりとプロットを最後まで作って、それに沿って進めているという感じです。途中で、自分が思ってもなかったキャラクターが動き出したりして変わったりはするんですけど、基本的には最初に想定したプロットに沿って」
すでにラストも想定されている漫画「ダーウィン事変」だが、今期のアニメではどの辺りまで描かれるのか？うめざわに聞いたところ、「ここで終わるの？みたいなところで終わる。続きもやってもらわないと」とのこと。まずは今期に期待！
この他、うめざわが子どもの頃好きだったのは「おぼっちゃまくん」。今後描いてみたいのはギャグ!?そして、漫画家を志したきっかけはまさかの…!?また、好きなテレ東の番組を聞いたところ驚きの答えが！「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
「ダーウィン事変」原作者 うめざわしゅんが伊集院と佐久間に聞きたいこと、出演者への事前アンケートってどんなこと書く？伊集院が若い頃に松村邦洋が書いたアンケートを見て決意したこと、「どんな年越し蕎麦食べますか？」伊集院と佐久間が年末年始に食べる食べ物など配信オリジナル動画も配信！
