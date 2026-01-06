柏レイソルが5日からチームを始動させた柏レイソルは1月5日、2月から始まる明治安田J1百年構想リーグに向けて始動日を迎えた。今季の新体制メンバーと新背番号もお披露目されたなか、「7.10も引き続き不在か」「開幕戦が待ち遠しい」など注目を集めている。新体制初日は怪我人と新加入選手を除く26人でスタート。この日は公開練習だったこともあり、多くのファン・サポーターが駆け付けた。初日ながらゲーム形式のトレーニング