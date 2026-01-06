柏レイソルが5日からチームを始動させた

柏レイソルは1月5日、2月から始まる明治安田J1百年構想リーグに向けて始動日を迎えた。

今季の新体制メンバーと新背番号もお披露目されたなか、「7.10も引き続き不在か」「開幕戦が待ち遠しい」など注目を集めている。

新体制初日は怪我人と新加入選手を除く26人でスタート。この日は公開練習だったこともあり、多くのファン・サポーターが駆け付けた。初日ながらゲーム形式のトレーニングも取り入れ、最後はラントレーニングで初日を終えた。

昨季から引き続き在籍する選手たちの中で背番号の変更はなく、7番と10番が空席に。浦和レッズから新加入のMF大久保智明は「1」、ヴィッセル神戸から加入したMF汰木康也は「16」、川崎フロンターレから加入するMF山内日向汰は「87」を背負う。

大卒組では、DF山之内佑成（←東洋大学）が引き続き「32」、MF島野怜（←明治大学）が「38」で、MF角田惠風（←慶應義塾大学）は「37」に決まった。そして、所属する選手はオール日本人の37人で構成される。

SNSでは「7.10も引き続き不在か」「これは意外」「このスカッドでタイトル取るぞ！！」「開幕戦が待ち遠しい」「いよいよ今年も始まるな「シーズンインが楽しみ」「山内くんすごいの着けるな」「普通に2チーム作れますよね」「期待しかない」など多くのコメントが寄せられ、昨季快進撃を見せた柏に期待感が高まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）