２０２６年の新年初競りが５日早朝、東京・豊洲の中央卸売りが行われ、２４３キロの青森県大間産本マグロが史上最高値となる５億１０３０万円（キロ単価２１０万円）で競り落とされた。これまでの最高落札額は、豊洲市場に移転した１９年の３億３３６０万円（「すしざんまい」の喜代村）だが、今回それを上回る価格となった。今年競り落としたのは、最高落札額の記録を持っていた寿司チェーンすしざんまいを運営する「喜代村