2026年の春お彼岸は3月17日（火）〜3月23日（月）。ご先祖様に感謝しながら、お肉や魚を使わない「精進料理」をいただく大切な習慣です。今回は、初めてでも失敗しないぼたもちや、子どもも喜ぶ麺類など8選をご紹介。伝統を大切にしつつ、今の暮らしに合う手軽なメニューで春の訪れを感じてみませんか？【失敗なし！】材料2つで簡単！ ぼたもち（おはぎ）「手作りはハードルが高い」と思われがちなぼたもちも、このレシピなら驚く