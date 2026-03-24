2月に日本を訪れた外国人旅行者の数は約350万人で、2月の過去最高を記録しました。桜シーズンが到来したいま、外国人観光客は日本で何をしているのでしょうか。【写真で見る】日本で一番クールなお土産とは？複数の欧米メディアが称賛！？ファン付きウェア、ニッカポッカ…「作業服」が外国人に人気山形純菜キャスター:桜を見に来る以外にも、外国人観光客が行く意外な場所があります。そのうちの1つが、作業服専門店「ビックユニ